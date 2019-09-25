"ЕР" продолжит работу по запрету "наливаек" в жилых домах

"Единая Россия" сделала первый шаг к запрету точек продажи алкоголя на первых этажах жилых домов – так называемых наливаек. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Инициативу поддержали уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и представители делового сообщества, а также Минздрав и Роспотребнадзор, сообщил депутат нижней палаты Александр Хинштейн.



Доработкой законопроекта ко второму, основному чтению займется рабочая группа фракции "Единая Россия" в Госдуме, сообщил парламентарий. Работа будет вестись совместно с общественными организациями и заинтересованными ведомствами. При этом добросовестные предприниматели пострадать не должны, подчеркнул Хинштейн.



Предложения о совершенствовании законопроекта депутаты соберут в рамках региональной недели Госдумы. Парламентариев, помимо прочего, интересует, какой должны быть минимальная площадь зала, какие ограничения должны регулировать федеральные органы, а какие можно отдать региональным властям. "Наконец, требуется уточнить и что такое прилегающая территория", – рассказал депутат.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, в свою очередь, отметила, что к ней поступают жалобы от родителей на подобные заведения. "Принятие закона о запрете так называемых "наливаек" для многих родителей станет настоящим решением проблемы", – сказала она.

Законопроект поддержал и сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров. "Законопроект коснется лишь тех, кто не может или не хочет создать цивилизованные условия для посетителей и окружающих", – сказал он. А руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев отметил, что ограничения на продажу алкоголя в жилых домах поддерживают 95% граждан.

В свою очередь, глава Координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Денис Давыдов рассказал о начале всероссийского сбора подписей в поддержку инициативы. По его словам, проходят рейды по выявлению круглосуточных точек продажи алкоголя, список подобных заведений формируется ежедневно.

Напомним, ранее единороссы и молодогвардейцы вместе с "Трезвой Россией" начали всероссийский сбор подписей в поддержку ограничения работы "наливаек". Черные списки подобного рода точек будут переданы в правоохранительные органы.