"ЕР" передаст черный список "наливаек" в правоохранительные органы

"Единая Россия", а также активисты "Молодой гвардии" и движения "Трезвая Россия" начали всероссийский сбор подписей в поддержку инициативы партии об ограничении работы питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и придомовых территориях, в народе получивших название "наливайки". Также неравнодушные граждане составляют специальные черные списки подобного рода точек для того, чтобы затем передать этот перечень сотрудникам правоохранительных органов.

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