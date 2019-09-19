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Регионы

"ЕР" передаст черный список "наливаек" в правоохранительные органы

Ольга Баталина. Фото: er.ru
"Единая Россия", а также активисты "Молодой гвардии" и движения "Трезвая Россия" начали всероссийский сбор подписей в поддержку инициативы партии об ограничении работы питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и придомовых территориях, в народе получивших название "наливайки". Также неравнодушные граждане составляют специальные черные списки подобного рода точек для того, чтобы затем передать этот перечень сотрудникам правоохранительных органов.
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Каждый желающий сможет оставить свое мнение о законопроекте по запрещению "наливаек" на первых этажах жилых домов на официальном сайте "Единой России" и региональных отделений партии. Там же можно сообщить адреса таких заведений. Информация будет передана в правоохранительные органы для проведения проверок.

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"Проблема торговли спиртным в жилых домах остро волнует миллионы людей, особенно горожан", – рассказала первый заместитель секретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина. Она добавила, что во время проведения прошедшей избирательной кампании перед партийцами этот вопрос ставили регулярно.

"Жить по соседству с такими торговыми точками, где допоздна разливают алкоголь, просто невозможно: шум, грязь, антисанитария", – заметила Баталина.

Опыт регионов указывает на то, что закрытие "наливаек" положителен. Фиксируется снижение числа преступлений и жалоб со стороны местных жителей.

"Безусловно, решение должно быть взвешенным, и добросовестный бизнес не должен пострадать", – рассказала первый заместитель секретаря генсовета "Единой России". Именно для этой цели партия вместе с активистами "Молодой Гвардии" и "Трезвой России" соберет в регионах предложения о доработке законопроекта. Параллельно ведется сбор подписей в поддержку инициативы.

"Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы закон против "наливаек" был принят в кратчайшие сроки", – подчеркнула Ольга Баталина. Она добавила, что важно начать формировать черный список заведений-нарушителей еще до его принятия.

В свою очередь глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев напомнил, что законопроекту предшествовал совместный мониторинг круглосуточной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах, проведенный представителями "Единой России" и проекта "Трезвая Россия". Итогом этой работы стал доклад о необходимости решения вопроса ограничения круглосуточной продажи алкоголя в жилых домах.

По его словам, против внесенного законопроекта уже была развернута информационная кампания. "Бенефициары "наливаек", пивные и алкогольные "короли" будут сопротивляться до последнего, отстаивая свои доходы", – уверен Хамзаев. Однако сбор подписей в поддержку закона, добавил он, покажет, насколько подобная инициатива важна и востребована.

Председатель координационного совета "Молодой Гвардии" Денис Давыдов рассказал о работе молодогвардейцев в этой сфере. Он отметил, что по всей стране активисты запустили очередную волну рейдов по выявлению факта продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет. "Хочу подчеркнуть, что основная наша цель не запрет продаж, а здоровье подрастающего поколения", – заключил Денис Давыдов.

Автор: 19 сентября 2019, 18:36

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