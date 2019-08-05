Жители Сочи засняли мощный смерч

В Сочи местные жители засняли гигантский смерч. На записи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как огромная воронка приближается к берегу. Как отмечают очевидцы, смерчи в регионе бушуют чуть ли не каждую неделю. Многие туристы напуганы.
В минувшее воскресенье, 4 августа, в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. Спасатели работают в круглосуточном режиме, передает газета "Известия".
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