Опубликовано шокирующее фото Крымского моста после массовой гибели

Снимок обнародовала популярный на Украине блогер
RoksolanaToday&Крым25%. На фотографии Крымский мост выглядит опустевшим. В
кадр попал лишь один автомобиль. В каком направлении он двигался неизвестно.
"Хоть Горный по мосту шнырит туда-сюда… уже не пусто", – подписала фотографию блогер.
Таким образом она ответила на пост жителя Крыма Александра Горного, который ранее высказался в поддержку строительства Крымского моста. По мнению блогера, переправа сильно изменит жизнь местных. "Краснодарский край богатый и жирный, и есть шанс, что Крым через пару десятилетий догонит его", – написал пользователь Сети.
Хоть Горный по мосту шнырит туда-суда...— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 3, 2019
уже не пусто pic.twitter.com/l27hJDUK76
Фотография пустующей переправы появилась после сообщений о массовой гибели в Азовском море. Как отмечала украинский блогер Богдана Чернявская, в акватории погибло большое количество медуз-корнеротов.
Причиной смерти морских обитателей блогер назвала строительство Крымского моста. Свое влияние оказало и глобальное потепление, уверена она. Пользователи Сети раскритиковали Чернявскую и заметили, что в гибели медуз виновата Украина, которая перекрыла Северо-Крымский канал, из-за чего повысился уровень солености воды.
Строительство Крымского моста подходит к концу, завершается возведение железнодорожной части переправы. Она откроется в конце текущего года, а купить билеты на поезд можно будет с сентября. Железная дорога свяжет крупнейшие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону.
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