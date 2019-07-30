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Трещит по швам: генерал проговорился о ситуации с Крымским мостом

Сделано важное заявление о ситуации на Крымском мосту. Фото: most.life
Переправа через Керченский пролив не дает покоя украинцам. Очередные "откровения" о Крымском мосте озвучил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. По его словам, переправа "начала трещать по швам". 
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Крымский мост имеет для России стратегическое значение, сказал генерал в беседе с украинским изданием "Обозреватель". Богдан напомнил, что Москва взялась за модернизацию Черноморского флота, ставит в регионе новейшие системы противовоздушной обороны.

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Крымский мост

Кроме того, в Крыму находятся 40 тысяч российских военнослужащих, отметил эксперт. "И все это требует соответствующего транспортного сообщения", – подчеркнул генерал-лейтенант.

По мнению Богдана, именно для этого была построена переправа через Керченский пролив. "Кстати, Крымский мост начал трещать по швам", – заявил он, видимо, имея в виду прогнозы российского ученого Юрия Медовара, который на протяжении пяти лет пугает возможными проблемами с конструкцией.

В сложившейся ситуации Украина должна потребовать у мировой общественности усиления антироссийских санкций, полагает Богдан. Кроме того, считает эксперт, Крыму и Севастополю нужно придать статус демилитаризованной зоны.

В Крымском мосту усмотрели угрозу. Фото: most.life

Пока украинцы распространяют бестолковые фейки о Крымском мосте, возведение переправы подходит к концу. На днях строители уложили все шпалы и рельсы для железной дороги. Продажа билетов на поезда начнется в сентябре.

Украина подозревает Россию в использовании Крымского моста в военных целях. Фото: most.life

Ожидается, что железнодорожная часть будет открыта к концу года. Крымский мост свяжет крупнейшие города полуострова – Симферополь, Севастополь, Евпаторию – с Москвой и Санкт-Петербургом.

Автор: 30 июля 2019, 11:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
зачем печатать бредни очередных дегенератов,вам что собщак мало?
1

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