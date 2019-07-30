Трещит по швам: генерал проговорился о ситуации с Крымским мостом

Крымский мост имеет для России стратегическое значение,
сказал генерал в беседе с украинским изданием "Обозреватель". Богдан
напомнил, что Москва взялась за модернизацию Черноморского флота, ставит в
регионе новейшие системы противовоздушной обороны.
Кроме того, в Крыму находятся 40 тысяч российских военнослужащих, отметил эксперт. "И все это требует соответствующего транспортного сообщения", – подчеркнул генерал-лейтенант.
По мнению Богдана, именно для этого была построена переправа через Керченский пролив. "Кстати, Крымский мост начал трещать по швам", – заявил он, видимо, имея в виду прогнозы российского ученого Юрия Медовара, который на протяжении пяти лет пугает возможными проблемами с конструкцией.
В сложившейся ситуации Украина должна потребовать у мировой общественности усиления антироссийских санкций, полагает Богдан. Кроме того, считает эксперт, Крыму и Севастополю нужно придать статус демилитаризованной зоны.
Пока украинцы распространяют бестолковые фейки о Крымском мосте, возведение переправы подходит к концу. На днях строители уложили все шпалы и рельсы для железной дороги. Продажа билетов на поезда начнется в сентябре.
Ожидается, что железнодорожная часть будет открыта к концу года. Крымский мост свяжет крупнейшие города полуострова – Симферополь, Севастополь, Евпаторию – с Москвой и Санкт-Петербургом.
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