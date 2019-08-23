На Крымском мосту начался демонтаж после аварийной ситуации

На переправе демонтировали первый "замок любви", сообщили в пресс-службе трассы – инфоцентре "Крымский мост". "Служба эксплуатации была вынуждена убрать замок с барьерного ограждения в целях соблюдения норм безопасности на мосту", – говорится в сообщении.
На днях молодожены из России отправились в Крым в медовый месяц. Влюбленные остановились на переправе и повесили символический замок в форме сердца. При этом остановка на трассе запрещена.
В инфоцентре "Крымский мост" новоиспеченных супругов поздравили со свадьбой. Вместе с тем там предупредили об опасности подобных действий: молодожены установили ложный аварийный знак, создав на трассе угрозу ДТП.
Ранее "Дни.ру" писали о любопытных подробностях возведения Крымского моста. Оказалось, что часть щебня была поставлена с заводов в Винницкой области Украины. Таким образом, Незалежная, которая критикует переправу и грозится ее подорвать, внесла свою лепту в строительство.
Автомобильная часть Крымского моста открылась в мае прошлого года. С того момента по ней проехало более пяти миллионов автомобилей. Последний рекорд был установлен в середине августа – тогда за один день на переправе побывало почти 36 тысяч транспортных средств.
До конца текущего года на Крымском мосту заработает железная дорога, сообщает RT. Как пишет НСН со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха, работы на переправе идут по графику.
Железная дорога по Крымскому мосту соединит крупнейшие города полуострова с Москвой и Санкт-Петербургом. Приобрести билеты можно будет с сентября.
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