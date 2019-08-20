В "ЕР" помогли беременной соотечественнице из Казахстана

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Михаил Старшинов рассказал о получении ответа от начальника Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентины Казаковой на запрос по поводу беременной соотечественницы из Казахстана. Девушку поставили на учет по месту пребывания в Калининградской области без выезда с территории России.

прочитано 187 раз