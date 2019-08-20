В "ЕР" помогли беременной соотечественнице из Казахстана

В "Единой России" поддержали позицию Главного управления МВД России по вопросам миграции в отношении Анны Костенюк из Казахстана. Беременную соотечественницу не только поставили на учет по месту пребывания, но и выдали ей разрешение на временное проживание согласно выделенной для Калининградской области квоте.
"В "Единой России" приветствуют такое решение, и рады, что наше участие способствовало решению сложившейся ситуации", – рассказал Михаил Старшинов. Депутат поблагодарил руководство МВД России и лично начальника управления Валентину Казакову.
"Валентина Львовна приняла решение, которое соответствует и здравому смыслу, и ожиданиям граждан от органов исполнительной власти и государства", – отметил парламентарий. Он добавил, что подобное внимание и способность войти в положение семьи особенно приятно на фоне "мудрых" отписок, с которыми иногда приходится сталкиваться во время контактов с теми или иными ведомствами.
Напомним, поводом для депутатского обращения стала появившаяся в СМИ информация о том, что беременной соотечественнице из Казахстана отказали в получении разрешения на временное проживание в России, хотя ее мужу и двоим детям подобный документ выдали. Из-за сложившейся ситуации женщина была обязана покинуть территорию страны, а значит, семья должна была разделиться. При этом врачи запретили ей перелеты из-за беременности, а в Калининградской области семья уже успела обзавестись жильем.
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