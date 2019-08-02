Устроивший дебош в Кирове пьяный водитель крупно поплатился

Пьяный водитель со всего маху снес фуражку сотруднику ДПС в Кирове. Злоумышленник мгновенно поплатился за это.
По данным Telegram-канала Mash, дебошира остановили, когда он на своей ласточке устроил гонки по городским улицам. Парня это возмутило, и он стал качать права и буянить. Сначала на него надели наручники, но потом, видимо, пожалели и сняли. Александр мгновенно воспользовался ситуацией. Теперь есть вероятность, что одним лишением прав он не отделается.
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