Крымский мост спровоцировал массовую гибель

В акватории Азовского моря массово погибают
медузы-корнероты. Об этом заявила украинский блогер Богдана Чернявская. По ее
мнению, в этом виноват в том числе строящийся Крымский мост.
Происходящее нетипично для Азовского моря, такого никогда не было, написала Чернявская на своей странице в Facebook. "Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, осолонение, глобальное потепление также имеет влияние", – пояснила блогер.
Впрочем, у комментаторов было другое мнение. Крымский мост в гибели медуз не виноват, уверены пользователи. Они напомнили, что украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал, из-за чего изменился уровень солености воды.
Другие комментаторы отметили, что обитатели моря гибли и в прошлом году, что было вызвано чрезвычайно теплой погодой. "В Азове вода, как кипяток – вот и причина", – написал один из комментаторов.
Ранее украинцы пожаловались, что Россия превратила Крымский мост в часть военной инфраструктуры. В Киеве заявили, что благодаря переправе Россия может разместить на полуострове ядерные арсеналы.
Кроме того, Крымский мост ограничивает украинское судоходство в регионе, полагают тамошние "эксперты". По их мнению, Россия незаконно проверяет проходящие под переправой корабли и причиняет серьезный ущерб украинскому судоходству.
Но сколько бы жители соседнего государства не возмущались, строительство переправы это не остановит. Уже в конце года по Крымскому мосту пойдут первые поезда. Они свяжут города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону. Приобрести билеты можно будет с сентября.
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