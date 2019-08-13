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Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту

Фото: most.life
Мистическое совпадение заметили пользователи Сети в произошедшем на Крымском мосту 12 августа. Случившееся заставило россиян ахнуть.
прочитано 382 раза

Пока специалисты завершают строительство железнодорожной полотна Крымского моста, автомобильная часть ставит новый рекорд. Стало известно, что за 12 августа по ней проехали 35 тысяч 989 машин, что является новым абсолютным рекордом, передает "Царьград".

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Крымский мост

Крымский мост

Ранее самое большое число машин, которые за сутки проехали по Крымскому мосту, составляло 35 тысяч 307 автомобилей. По мистическому совпадению, этот рекорд был поставлен ровно за год до нынешнего – 12 августа 2018 года.

Впрочем, ничего сверхъестественного в том, что все рекорды ставятся приблизительно в одно и то же время, нет. Рост дорожного трафика в августе связан с пиком сезона отпусков, сообщили на официальной странице переправы через Керченский пролив в "ВКонтакте".

Пользователи Сети с восторгом восприняли эту новость, пишет "Вечерняя Москва". Кто-то предположил, что очередного небывалого рекорда следует ждать в сентябре, когда закончится сезон отпусков и люди поедут из Крыма на материковую часть России.

Не обошлось и без почти традиционных "приветов" украинцам, до этого на протяжении длительного времени утверждавшим о принципиальной невозможности самого строительства Крымского моста через Керченский пролив. Так, один из комментаторов пошутил, дескать, все происходящее является не более чем эффектом голограммы.

Напомним, ранее произошло важное для завершения работ по возведению железнодорожной части Крымского моста событие. Специалисты проверили освещение путей и технических узлов. Сообщается, что все прошло успешно.

Автор: 13 августа 2019, 21:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

украинизация - это предательство
Ответить
Повыползали ТРОЛИ, БОТЫ
Как тараканы из щелей
Прибавил мост для них заботы
В простые дни и все субботы
А злоба, зависть всё сильней
Гость
Ответить
Забейте этот мост плашмя в жж00ппуу пыне-осквернителю!
1

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