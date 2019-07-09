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На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки

Крымский мост готовят к запуску поездов. Фото: most.life
Информационная атака украинцев и им сочувствующих на переправу через Керченский пролив захлебнулась. Железнодорожная часть Крымского моста все ближе к открытию: строители начали разбор рабочих мостов, которые были возведены для доставки стройматериалов на объект. 
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Сообщается, что сборно-разборные металлические конструкции действовали на протяжении 3,5 лет. Все это время они обеспечивали работу тяжелой техники в акватории Крымского моста и доставку материалов на объект на всем его протяжении.

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 Крымский мост

Крымский мост

Демонтировать временные конструкции помогают водолазы: они поднимают трубчатые сваи на поверхность. Их срезают электрокислородной резкой ниже линии размыва морского дна, сообщает издание "Крыминформ".

По словам заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании-генподрядчика строительства "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина, эти конструкции выполнили свое предназначение, благодаря им Крымский мост набрал нужную высоту. "Сейчас все процессы сосредоточены наверху, на железнодорожных пролетах", – отметил он.

Сооружение железнодорожной части Крымского моста подходит к концу. Первые поезда по переправе должны пройти в конце текущего года.

На этом фоне притихли украинские журналисты, регулярно развлекавшие своих читателей сказками про скорое падение Крымского моста. Информационная атака на переправу продолжалась с самого начала ее строительства. Не проходило и месяца, чтобы про трассу не сочинили очередной фейк.

Поезда по Крымскому мосту поедут в конце года. Фото: most.life

Но последнее время активность недоброжелателей резко пошла на спад. По всей видимости, даже самые упрямые из них поняли, что устойчивости Крымского моста ничего не угрожает. Информационная атака на переправу потерпела неудачу.

Притих даже российский ученый-гидролог Юрий Медовар, который стращал читателей неминуемым обрушением Крымского моста. Ранее он предостерегал от запуска железонодорожного движения по переправе, утверждая, что конструкции не выдержат веса многотонных составов.

Билеты на поезда через Крымский мост можно будет купить с сентября. Фото: most.life

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае прошлого года. Сейчас на переправе заканчивается строительство железной дороги. Первые поезда через Керченский пролив поедут в декабре текущего года, продажи билетов на них начнутся осенью.

Автор: Федор Лопырев9 июля 2019, 21:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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