На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Сообщается, что сборно-разборные металлические конструкции
действовали на протяжении 3,5 лет. Все это время они обеспечивали работу
тяжелой техники в акватории Крымского моста и доставку материалов на объект на
всем его протяжении.
Демонтировать временные конструкции помогают водолазы: они поднимают трубчатые сваи на поверхность. Их срезают электрокислородной резкой ниже линии размыва морского дна, сообщает издание "Крыминформ".
По словам заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании-генподрядчика строительства "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина, эти конструкции выполнили свое предназначение, благодаря им Крымский мост набрал нужную высоту. "Сейчас все процессы сосредоточены наверху, на железнодорожных пролетах", – отметил он.
Сооружение железнодорожной части Крымского моста подходит к концу. Первые поезда по переправе должны пройти в конце текущего года.
На этом фоне притихли украинские журналисты, регулярно развлекавшие своих читателей сказками про скорое падение Крымского моста. Информационная атака на переправу продолжалась с самого начала ее строительства. Не проходило и месяца, чтобы про трассу не сочинили очередной фейк.
Но последнее время активность недоброжелателей резко пошла на спад. По всей видимости, даже самые упрямые из них поняли, что устойчивости Крымского моста ничего не угрожает. Информационная атака на переправу потерпела неудачу.
Притих даже российский ученый-гидролог Юрий Медовар, который стращал читателей неминуемым обрушением Крымского моста. Ранее он предостерегал от запуска железонодорожного движения по переправе, утверждая, что конструкции не выдержат веса многотонных составов.
Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае прошлого года. Сейчас на переправе заканчивается строительство железной дороги. Первые поезда через Керченский пролив поедут в декабре текущего года, продажи билетов на них начнутся осенью.
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