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"Строительство было колоссальной ошибкой": найдена критическая проблема Крымского моста

Фото: most.life
Гидрогеолог Юрий Медовар сообщил читателям украинских СМИ удивительную информацию – якобы Крымский мост был построен с критическими ошибками и для спасения всего региона необходимо срочно его разобрать. Никаких официальных подтверждений его байки, разумеется, не нашли.
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Судьба Крымского моста успела стать одной из самых излюбленных и постоянных тем для украинских журналистов. Разумеется, наибольшей популярностью пользуются истории о проблемах инженерного сооружения.

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Крымский мост

Крымский мост

Однако с каждым днем задача, стоящая перед так называемыми экспертами, становится все сложнее. Если раньше им достаточно было бросить, мол, Крымский мост никогда не смогут построить из-за множества причин, то после его возведения от них потребовалась большая изобретательность. Сперва собеседники украинских журналистов уверяли читателей, что преправа "скоро развалится". Однако и тут время доказало несостоятельность их суждений. Тогда на первый план вышли истории о том, что сооружение якобы вредит окружающей среде.

Фото: most.life

Именно такой в очередной раз байкой порадовал читателей СМИ Украины гидрогеолог Юрий Медовар. По его словам, при строительстве Крымского моста были сделаны дамбы, которые якобы перекрыли течение и нарушили водообмен между Черным и Азовскими морями. В результате, уверяет эксперт, происходит "просадка уровня Керченского пролива".

Причем дорога, соединяющая Крым и материковую часть Россию, если верить Медовару, не только уменьшает глубину фарватера, но и является причиной многих других проблем, в результате чего Керченский пролив рискует превратиться в болото.

Более того, даже возводить это сооружение было само по себе неразумно, уверен он. "Его строительство было колоссальной ошибкой, он там никому не нужен", – подчеркнул Юрий Медовар.

Его гневная отповедь и угрозы превращения Керченского пролива в болото из-за Крымского моста будет опровергнуто самим временем. Впрочем, есть возможность оценить правдивость его слов уже сейчас.

Как отметили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта, заявление этого гидрогеолога не стоит даже комментировать. Однако если все же углубляться в детали, то достаточно взглянуть на паспорт Керчь-Еникальского канала. "Он не менялся последние три года", – цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы ведомства Алексея Кравченко.

"А с украинских времен возможности канала даже улучшились", – добавил настоящий эксперт. Так, если раньше в канал пускали только суда, чья длина не превышает 180 метров, то сейчас этот параметр подрос до 250 метров. И никакого обмеления и заболачивания, которыми пугал Юрий Медовар, специалисты не фиксируют. "Остальные параметры – глубина, ширина судового хода – остались прежними", – подчеркнул Алексей Кравченко.

Фото: most.life

Не раз приходилось опровергать похожие выдумки и инфоцентру "Крымский мост". Были среди них и заявления все того же Юрия Медовара. Отличилось и украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий". В ведомстве заявили, что переправа через Керченский пролив якобы проседает.

"Думал, придумать уже нечего, но мифы пополняются", – говорилось в опровержении, написанном от лица Крымского моста. Не устают украинские СМИ сообщать и о других проблемах переправы. Все они не имеют под собой оснований.

Автор: Геннадий Куприянов26 июня 2019, 22:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя искренняя благодарность тем, кто показал мне этот сайт ONT︂WI︂G︂G︂SY︂.C︂O︂M︂/8KHEHXT Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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