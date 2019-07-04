"ЕР" налаживает обратную связь с гражданами по нацпроектам

Предстоящей осенью "Единая Россия" запустит сервис "Нацпроекты глазами людей", с помощью которого любой гражданин может сообщить о проблемах в реализации национальных проектов в том или ином регионе. По словам секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака, сервис проинформирует о ходе работ по нацпроектам на местах, создаст систему обратной связи.



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