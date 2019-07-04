"ЕР" налаживает обратную связь с гражданами по нацпроектам
Реализацию нацпроектов партийцы обсудили в преддверии
политической конференции "ЕР", которая пройдет в Москве 5 июля.
"Самая главная проблема, которую надо сегодня решить, – дефицит
коммуникаций между исполнителями нацпроектов и населением", – указал
Турчак.
По его словам, "Единая Россия" способна обеспечить эту коммуникацию. Помимо широкого информирования об изменениях, которые произойдут благодаря нацпроектам, будут созданы сервисы для обратной связи, рассказал партиец.
В специальных сообществах в соцсетях, а также на сайтах "ЕР" и в мобильном приложении граждане смогут подать жалобы и задать вопросы об объектах, которые строятся в рамках реализации национальных проектов, пояснил Турчак.
"Все сообщения будут поступать в единую публичную базу, структурированную по каждому объекту на сайте сервиса "Нацпроекты глазами людей", – подчеркнул он.
Стоит отметить, что депутаты-единороссы на всех уровнях будут распределены по вошедшим в нацпроекты объектам. Партийцы должны будут реагировать на обращения людей. На объектах будут проводиться встречи, чтобы люди своими глазами видели, какая работа сделана, следили за сроками.
По проблемным вопросам и темам будут регулярно составляться доклады в адрес премьер-министра, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. В своей недавней статье "Единая Россия" – курс на перемены" глава правительства назвал нацпроекты и реализацию целей, озвученных президентом Владимиром Путиным, приоритетом в работе партии.
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