"ЕР" выявила проблемы с нацпроектами в Чувашии и Марий Эл

В группе контроля президиума генсовета "Единой России" за исполнением нацпроектов подготовили отчет о проблемах их реализации в Чувашии и Марий Эл. Список замечаний единороссы передадут премьер-министру, главе партии Дмитрию Медведеву. Среди главных проблем – недостаток информации для людей на местах, нехватка медицинских кадров, плохое состояние дорог, рекультивация свалок и другие.



По словам заместителя координатора группы, сенатора Владимира Кравченко, который возглавил делегацию при поездке в Марий Эл, республика нуждается в единой системе общественного мониторинга исполнения нацпроектов. "Например, сегодня мы прошли по аллее здоровья в зоне отдыха "Сомбатхей" и увидели, что асфальт, который положили сравнительно недавно, уже потрескался", – посетовал парламентарий.



Это говорит о недосмотре контролирующего органа, подчеркнул законодатель. По его словам, со стороны "Единой России" на уровне региональных депутатов будут закреплены ответственные за реализацией нацпроектов. Центром мониторинга станет общественная приемная главы партии.

Одна из основных проблем в Марий Эл – недостаточное информирование людей об исполнении национальных проектов, подчеркнул депутат Госдумы, зампред координатора группы Денис Москвин. В пример он привел голосование по объектам благоустройства в рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды.

По словам парламентария, в начале текущего года голосование состоялось в трех муниципалитетах. "При этом в Козьмодемьянске в нем приняли участие всего лишь 202 человека. К сравнению – в Йошкар-Оле проголосовали свыше 27 тыс. человек", – отметил Москвин.

Причина низкой активности – недостаточная информированность жителей, проблемы с доступом к нужной информации. "Раздел для голосования был "запрятан" на официальном сайте администрации, и неподготовленному человеку сложно было его найти", – пояснил депутат.

Ряд проблем единороссы выявили и в соседней Чувашии. Замечания и рекомендации по нацпроектам партийцы передали главе региона Михаилу Игнатьеву. По словам Владимира Кравченко, "ЕР" готова работать над решением выявленных проблем и ради этого корректировать нормативно-правовую базу.

Одна из серьезных проблем в Чувашии – лекарственное обеспечение онкобольных. Так, сотрудники республиканского клинического онкологического диспансера пожаловались на задержку поставок препаратов члену Совета Федерации Владимиру Круглому. Сенатор обещал разобраться в ситуации и в ближайшее время сделать запрос в фирмы-производители.

Денис Москвин призвал руководителей чувашских отделений партии включаться в контроль за реализацией нацпроектов. Без этого невозможно выполнить поставленные президиумом генсовета "ЕР" задачи, уверен парламентарий.

В ходе поездки депутат Госдумы Дмитрий Сватковский выступил с инициативой создания реестра малоимущих семей на селе для разработки программы по борьбе с бедностью. Это позволит выработать план мероприятий по повышению благосостояния каждого домохозяйства, сказал он.

Парламентарий отметил, что речь идет не только о денежной помощи. "Это должно быть переобучение, переквалификация, работа с психологами, юридико-консультативная помощь, то есть многоуровневая политика, чтобы дать домохозяйствам возможность выйти на другой уровень обеспечения", – уточнил законодатель. Вся необходимая аналитика по теме должна быть представлена к 1 июля, подчеркнул Сватковский.

Напомним, группа контроля за исполнением национальных проектов была создана после поручения Дмитрия Медведева партийцам взять на контроль исполнение 12 нацпроектов. Кроме выездов в субъекты Федерации, единороссы вырабатывают предложения по повышению эффективности решения поставленных задач.