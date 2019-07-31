Владимир Путин поручил военным подключиться к тушению пожаров в Сибири. Президент отдал такое распоряжение после того, как рассмотрел доклад главы МЧС.
Более того, главнокомандующий распорядился оставить в Иркутской области группу Вооруженных сил до особых указаний, передает сайт радиостанции "Говорит Москва". Стоит отметить, что из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в нескольких районах Бурятии и Якутии.
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