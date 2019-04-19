В центре Петербурга водитель сбил четырех пешеходов

18 апреля в центре Санкт-Петербурга BMW столкнулся с другой легковушкой и вылетел на пешеходную зону. Авария произошла на углу набережной Фонтанки и Невского проспекта.
В результате ДТП пострадали четыре человека. Один пешеход оказался в реке – ему на помощь пришли сотрудники пришвартованного рядом теплохода.
Все потерпевшие госпитализированы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, передает FlashNord.
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