В страшном пожаре под Красноярском погибли дети

В Красноярском крае в селе Такскино произошел страшный пожар в частном доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу Каратузского района.

По информации агентства, в пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще один ребенок был госпитализирован в больницу, По предварительным данным МЧС, погибла целая семья – были найдены трупы мужчины и женщины. Причины возгорания устанавливаются, на месте ЧП работают следователи и оперативные службы.

