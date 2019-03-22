Под Ростовом школьница родила в туалете и убила младенца

В Волгодонске Ростовской области 16-летняя девушка тайно родила ребенка, после чего расправилась с ним. Тело младенца обнаружили случайно.
Сообщается, что школьница скрывала беременность. Девушку доставили в городскую больницу из-за плохого самочувствия. Ночью несовершеннолетняя родила в туалете, завернула ребенка в полиэтиленовый пакет, после чего выбросила его. Тело младенца нашли работники учреждения. По факту убийства возбудили уголовное дело, передает rostovgazeta.ru.
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