"ЕР" требует найти виновных в падении ледяной глыбы на ребенка
Координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов просит прокуратуру расследовать этот вопиющий случай, найти виновных и добиться, чтобы они понесли справедливое наказание.
"Необходимо сделать все возможное, чтобы подобное впредь не повторялось. Это, скорее всего, разгильдяйство коммунальных служб, которые вовремя не произвели очистку крыши здания", – сказал единоросс.
Он напомнил, что проблемы с очисткой крыш от снега и льда возникают каждую зиму, активисты "Единой России" фиксируют это в разных регионах. К примеру, на днях в Саратове от падения сосульки погибла 62-летняя женщина, ранее в том же городе пострадал 12-летний подросток.
Важно, чтобы проблема была решена на системном уровне, а виновные были наказаны.
"Школа грамотного потребителя" провела в феврале в российских регионах мониторинг для оценки работы управляющих компаний по очистке придомовых территорий и крыш зданий от снега и льда.
"Возможно, надо актуализировать стандарты уборки снега и сосулек, не хватает людей или средства, направленные на уборку, кто-то использует не по целевому назначению", – предположил Козлов и напомнил, что на интернет-платформе партии запущен опрос с той же целью – выявить и решить проблемы коммунальщиков.
Напомним, накануне в Рязани в результате падения ледяной глыбы пострадал трехлетний ребенок. Сейчас мальчик находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. Полиция возбудила уголовное дело, а по поручению исполняющего обязанности главы администрации города Сергея Карабасова во всех районах областного центра назначена внеплановая проверка кровель зданий.
Главная задача партийного проекта "Школа грамотного потребителя" – помочь людям в реализации своих жилищных прав. Общественный совет проекта возглавляет глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.
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