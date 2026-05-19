"Мы ее очень ждали!": Наталья Сенчукова впервые показала новорожденную дочку

В звездном семействе Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина долгожданный праздник – артисты принимают поздравления с рождением крохотной наследницы, которую три месяца скрывали от посторонних глаз.



Звездная чета Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина всегда считалась одной из самых крепких и закрытых пар отечественного шоу-бизнеса. Однако радостное событие такого масштаба утаить было невозможно. Певица впервые вышла на связь с поклонниками, чтобы поделиться сокровенным: в их большой и дружной семье появилась на свет очаровательная девочка. Как выяснилось, мамой во второй раз стала старшая дочь солиста группы "Дюна" — Мария.

Малышке уже исполнилось три месяца, и все это время звездные дедушка и бабушка наслаждались общением с крохой в узком семейном кругу. Наталья Сенчукова рассказала, что подготовка к родам была серьезной: Мария последние три недели перед поездкой в роддом жила в доме отца и мачехи. Артисты окружили будущую маму невероятной заботой и опекой, стараясь предугадать любое ее желание.

"Мы малышку, конечно, очень ждали. Рождение ребенка — это всегда здорово. Мы и ножки обмывали, и все такое…" — с теплотой призналась Наталья в интервью.

Особым моментом для семьи стало таинство крещения. Роль крестной матери взяла на себя сама Сенчукова, а крестным отцом стал ее единственный сын Василий. Для 27-летнего Рыбина-младшего, у которого своих детей пока нет, это стало серьезным испытанием и большой радостью. По словам очевидцев, Василий буквально души не чает в малютке: он постоянно носит ее на руках и осыпает поцелуями. Кадры, на которых статный красавец Василий нежно прижимает к себе крестницу, уже облетели Сеть, вызвав бурю восторгов у фанатов.

Певица также поделилась своими фото с крестной дочкой на руках. Несмотря на открытость в некоторых вопросах, имя новорожденной семья пока держит в строгом секрете. Для Виктора Рыбина это уже второй внук — в 2020 году Мария подарила ему внука Романа. Наталья Сенчукова отмечает, что дети растут совершенно разными. Если старший Рома был на грудном вскармливании, то маленькая принцесса сейчас находится на искусственном питании, но растет здоровой и активной на радость всей родне.

Для Натальи Сенчуковой роль крестной мамы уже привычна, но от этого не менее ответственна.

"Теперь у меня три крестницы, и со всеми я на связи: старшей уже 44 года, Лизочке, дочке Оксаны Федоровой, 12 лет, и вот теперь наша малышка", — поделилась певица.