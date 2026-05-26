Егор Крид официально стал отцом: в Сети обсуждают кадры с малышом

Главный холостяк России больше не одинок: Егор Крид ошарашил многомиллионную армию поклонников известием о прибавлении в семействе, опубликовав долгожданные кадры.



Слухи о том, что Егор Булаткин готов остепениться и обзавестись семьей, ходили в светских кулуарах не один год. И вот, когда фанатки уже отчаялись ждать, артист нанес сокрушительный удар по их сердцам. Егор Крид официально стал отцом — правда, пока духовным. Популярный исполнитель взял на себя колоссальную ответственность перед Богом за воспитание маленькой Оливии-Александры. Таинство крещения прошло в атмосфере строгой секретности и благоговения, а сам Егор предстал перед подписчиками в совершенно новом, одухотворенном образе.

На опубликованных снимках Крид бережно, с почти отцовской осторожностью держит на руках свою племянницу. Малышка Оливия-Александра вела себя на редкость спокойно, словно признавая в знаменитом дяде своего главного защитника. Рядом с Егором в храме присутствовали родители девочки, которые доверили артисту стать духовным проводником для их дочери. Поклонники тут же отметили, что роль "папы" Егору невероятно идет: в его глазах читалась такая искренняя теплота, которую не заменят никакие сценические эффекты или золотые диски. Артист явно наслаждается этим новым этапом, а подписчики уже гадают — не станет ли этот опыт репетицией перед рождением собственных наследников?

Впрочем, не только семейные радости наполняют жизнь Егора. Артист продолжает ковать свою "золотую эру", собирая награды высшей пробы. В октябре глава Башкортостана Радий Хабиров лично вручил певцу удостоверение и почетный знак "Заслуженного артиста Республики Башкортостан". Это решение стало логичным итогом невероятного успеха Крида в регионе.

Незадолго до награждения Егор буквально "разнес" площадку "Уфа Арена", собрав более восьми тысяч преданных зрителей. Глава республики Радий Хабиров, посетивший концерт, остался под глубоким впечатлением от профессионализма артиста. Он особо подчеркнул, что Крид — это музыкант "без фальши", как в творчестве, так и в личных принципах.