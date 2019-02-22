В Волгограде экстренно сел Boeing с пассажирами

Утром 22 февраля в аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку Boeing 737 авиакомпании "Победа", следовавший рейсом из Екатеринбурга в Сочи, передает URA.Ru. Сообщается, что экипаж принял такое решение из-за плохого самочувствия двух пассажиров. У 45-летнего мужчины произошел эпилептический припадок, а затем 52=летняя женщина потеряла сознание. "Пассажирам после посадки медицинские работники оказали экстренную помощь", – рассказали в пресс-службе "Победы". Затем одного из них доставили в местную больницу, а второго – в медпункт аэропорта. Лайнер продолжил свой рейс.