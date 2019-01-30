Житель Омска пытался сжечь дом со спящими родственниками

Поздним вечером 29 января экипаж Росгвардии получил сообщение о возгорании в частном доме на 12-й Балтийской улице в Омске. Прибывшие на место специалисты пожара не обнаружили, однако заметили мужчину, который шел к строению с бутылкой и горящей деревянной палкой, передает портал gorod55.ru. После задержания он рассказал, что не смог поделить дом с братом, взял зажигательную смесь и решил поджечь строение. В правоохранительные органы обратились соседи. Отмечается, что среди родственников потенциального поджигателя, которые спали в доме в тот момент, были дети. Мужчину задержали. По факту произошедшего проводится проверка.