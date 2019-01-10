Жители Петербурга умудрились смыть в канализацию матрас

Во время новогодних каникул сотрудники Водоканала Санкт-Петербурга выехали на вызов о затоплении подвала в одном из домов на Загребском бульваре в Фрунзенском районе. Аварийная бригада установила, что причиной ЧП стал засор в канализационной трубе диаметром 300 миллиметров.
Оказалось, что внутри застрял матрас длиной 1,5 метра, передает FlashNord. Его удалось извлечь, после чего воду из подвала откачали. В Водоканале попросили горожан не использовать канализацию как мусоропровод, поскольку это чревато образованием засоров и локальным затоплением.
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