Безжалостная Калининградка заживо сожгла мужчину

Жители Калининграда потрясены зверским преступлением. 40-летняя женщина заживо сожгла своего сожителя на проселочной дороге.

Сообщается, что обвиняемая на почве длительных неприязненных отношений со своим 42-летним любовником облила его бензином из бутылки, а затем подожгла с помощью зажигалки. После этого она поспешила скрыться с места преступления. Мужчина умер на месте спустя некоторое время. Калининградке предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью, передает FlashNord.