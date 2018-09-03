Есть пострадавшие: в центре Петербурга обстреляли клуб

Вечером 2 сентября у клуба Zoccolo 2.0 ("Цоколь") в Центральном районе Санкт-Петербурга произошла потасовка, завершившаяся стрельбой, передает FlashNord. В помещении разбиты стекла. Представители клуба сообщили о пострадавших.

Стрелявшие с места ЧП скрылись. По факту произошедшего ведется проверка.

"Вечером 2 сентября в полицию Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение о конфликтной ситуации у дома 50 по Лиговскому проспекту. На место оперативно выехали сотрудники полиции для разбирательства. По факту конфликта возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Сотрудники полиции устанавливают участников и обстоятельства инцидента", – сообщили Dni.Ru в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.