На дороге в Самаре сняли абсолютно голую парочку

Вечером 2 сентября по проезжей части на улице Антонова-Овсеенко в Самаре прошлись лысые и абсолютно голые парень с девушкой. Променад сняли на видео очевидцы. Запись опубликовал портал Life.ru.
Молодые люди были трезвы. Странный поступок они объяснили тем, что живут в свое удовольствие и делают все, что захочется. Нарушителей общественного порядка задержала полиция.
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