В Прикамье водитель сбил толпу пешеходов и скрылся

В пермском городе Чусовой водитель ВАЗ 2107 наехал на группу пешеходов и скрылся с места аварии. Три человека находятся в крайне тяжелом состоянии, два – в тяжелом, состояние еще одного пострадавшего пока не установлено. По предварительной информации, у водителя случился приступ эпилепсии, передает РИА ФАН.

Список пострадавших: