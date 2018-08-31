Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки

Два десятка лет может провести в местах не столь отдаленных настоятель храма на Алтае. Полиция задержала священнослужителя по подозрению в изнасиловании школьницы.

По данным МВД, задержанный – настоятель храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района. Как сообщили в пресс-службе ведомства, священнослужитель подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Инцидент произошел 20 июля 2018 года в Октябрьском районе города Барнаула. В укромном месте на берегу Оби священник изнасиловал ученицу средней школы 2005 года рождения. Наказание за такое преступление – до 20 лет лишения свободы, поскольку потерпевшая не достигла 14-летнего возраста, передает телеканал "360".

Позже журналисты выяснили, что настоятель храма Богоявления Господня – 50-летний протоиерей Андрей Киселев. Известно, что в 80-х после окончания школы он отслужил в армии, а затем учился в Алтайском государственном университете на биолога. В 1995 году Киселев принял священнический сан.

Публикация от Nasiliu.net (@nasiliutochkanet) 28 Ноя 2017 в 4:56 PST

Месяц назад Dni.Ru писали, как в Подмосковье иерей Николо-Угрешского монастыря Денис (Дионисий) Горовой убил свою супругу. Женщина предложила мужу развестись и пройти обряд развенчания. Однако священникам это не разрешается.

Денис нашел выход из ситуации. Он посадил жену в машину, пообещав показать какое-то "важное место", и завез в лес под Солнечногорском. Там священник нанес женщине около десятка ранений ножом, жертва скончалась на месте.

