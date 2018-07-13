Блудливого попа из "Дома-2" лишили отцовства

Бывшая жена звезды реалити-шоу Вальтера Соломенцева Галина родила от него сына. Мальчик появился на свет немного раньше положенного срока.

Теперь женщина воспитывает троих детей одна, ведь отец малышей в семью возвращаться не спешит, мечтая воссоединиться с любовницей Олесей Лисовской. После родов Галине пришлось провести несколько дней под наблюдением врачей. Малыш чувствует себя хорошо, но здоровье мамы оставляет желать лучшего.

Галина не хочет прерывать кормление новорожденного грудным молоком, к тому же, ей не с кем оставить двух других сыновей. По словам экс-супруги бывшего священника Соломенцева, здоровье у нее ухудшилось на нервной почве. В больницу она все же собирается лечь, но позже, когда будет, кому присмотреть за детьми.

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolments) 8 Июн 2018 в 6:34 PDT

Женщина надеется на бывшего супруга, который ранее улетел на отдых. "Вальтер готов, он обещал. Я вижу, что он устал, ему хочется свободы. Сейчас мне никто не помогает", — сообщила бывшая жена Соломенцева.

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolments) 22 Июн 2018 в 7:50 PDT

По словам Галины, переезжать Вальтер к ним не готов, несмотря на появление на свет третьего ребенка. "Мы уже получили свидетельство о рождении, имя выбрали вместе, но назову только после крещения. Планируем его на 40-й день, примерно в августе", – цитирует женщину StarHit.

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolments) 14 Июн 2018 в 4:02 PDT

Новорожденный ребенок получил фамилию и отчество отца. Однако, по словам Галины, у младшего сына в документах стоит прочерк в графе "отец". Женщина объяснила это тем, что они с Вальтером не женаты. "Он расстроился, что не официально указан папой. Теперь ему надо устанавливать отцовство", – поделилась Галина.