Блудливого попа из "Дома-2" лишили отцовства
Теперь женщина воспитывает троих детей одна, ведь отец малышей в семью возвращаться не спешит, мечтая воссоединиться с любовницей Олесей Лисовской. После родов Галине пришлось провести несколько дней под наблюдением врачей. Малыш чувствует себя хорошо, но здоровье мамы оставляет желать лучшего.
Галина не хочет прерывать кормление новорожденного грудным молоком, к тому же, ей не с кем оставить двух других сыновей. По словам экс-супруги бывшего священника Соломенцева, здоровье у нее ухудшилось на нервной почве. В больницу она все же собирается лечь, но позже, когда будет, кому присмотреть за детьми.
Женщина надеется на бывшего супруга, который ранее улетел на отдых. "Вальтер готов, он обещал. Я вижу, что он устал, ему хочется свободы. Сейчас мне никто не помогает", — сообщила бывшая жена Соломенцева.
По словам Галины, переезжать Вальтер к ним не готов, несмотря на появление на свет третьего ребенка. "Мы уже получили свидетельство о рождении, имя выбрали вместе, но назову только после крещения. Планируем его на 40-й день, примерно в августе", – цитирует женщину StarHit.
Новорожденный ребенок получил фамилию и отчество отца. Однако, по словам Галины, у младшего сына в документах стоит прочерк в графе "отец". Женщина объяснила это тем, что они с Вальтером не женаты. "Он расстроился, что не официально указан папой. Теперь ему надо устанавливать отцовство", – поделилась Галина.
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