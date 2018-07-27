Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену

Жуткая история произошла под Москвой. Там иерей Николо-Угрешского монастыря Денис (Дионисий) Горовой убил свою супругу.

Известно, что проблемы в семье начались давно. Якобы мужчина упрекал жену Анну в том, что она не ухаживает за собой.

Устав от упреков, девушка предложила развестись и пройти обряд развенчания. А священникам делать этого нельзя, передает Telegram-канал Mash.

И тогда у Горового созрел дьявольский план. Несколько дней назад Денис посадил жену в машину и обещал показать какое-то важное место. Он завез ее в лес под Солнечногорском и зарезал, нанеся семь ножевых ранений.

Затем священник спрятал труп благоверной и уехал. Тревогу забила мама Анны. Перед смертью девушка успела сообщить ей в СМС, что муж куда-то ее везет.

Потом никто долго не брал телефон, а через несколько часов Денис сказал, что не знает, где жена. За это зацепились полицейские, и Горовой почти сразу признался в содеянном.

Публикация от Nasiliu.net (@nasiliutochkanet) 24 Июл 2018 в 8:19 PDT

Ранее жестокое преступление произошло на Камчатке. Там полицейские задержали женщину с любовником, которые убили и забетонировали в подвале супруга подозреваемой. Трагедия произошла два года назад в жилом доме поселка Светлый. Останки, а также орудия преступления были найдены в земле на глубине полутора метров.