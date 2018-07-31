Самая толстая девушка сбросила 100 килограммов

Жительница Златоуста Александра сама разработала диету и сбросила 100 килограммов. Специалисты утверждают, что программу самая толстая девушка Челябинской области выбрала себе идеальную.

Полнеть Александра начала еще в детстве – после лечения гормональными препаратами, которые нарушили обмен веществ. Своего веса девушка не стеснялась. Она с удовольствием демонстрировала пышные формы широкой аудитории, исполняя песни и выкладывая видео в интернет.

Однако в 18 лет вес преодолел отметку в полтора центнера. А на 162 килограммах девушка испугалась. "Мне страшно стало. Таких людей по телевизору показывают. Скоро прославлюсь, как самая толстая девочка Челябинской области", – рассказывает Саша.

Александра заключила пари с подругами и сбросила десяток килограммов. Процесс понравился, и она полностью пересмотрела свой рацион. Вместо целого торта, который Саша могла с удовольствием съесть в одиночку, девушка приучила себя к крупам, сваренным на воде и чаю без сахара. За три года такая диета стала привычной. Кроме того, Саша записалась на фитнес, тренируется каждый день и бегает по 8 километров.

Профессионалы метод Александры одобрили. "У нее все в балансе. Все питательные вещества. Такое похудение считается физиологичным правильным, от 2 до 5 килограммов в месяц – сказала "Пятому каналу" диетолог Оксана Мальцева. А красавица из Златоуста тем временем подумывает о том, чтобы стать тренером и делиться опытом в социальных сетях.