Четырехлетний ребенок задохнулся при пожаре под Вологдой

В деревне Братково Шекснинского района Вологодской области произошел пожар. Прибывшие спасатели обнаружили в доме тело четырехлетнего мальчика без внешних повреждений, передает FlashNord. По всей видимости, он задохнулся в дыму.

Для установления обстоятельств произошедшего ведется доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, утром 62-летняя бабушка оставила ребенка без присмотра.