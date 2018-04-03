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Россиянка задушила любовника шнурком во время секса

Фото: GLOBAL LOOK press
Жительница Хабаровска Ольга К. случайно убила бойфренда во время сексуальных игр. Девушка задушила парня шнурком от шторы во время полового акта.
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Любовники решили разнообразить сексуальную жизнь. Однако парень не рассчитал силу рук 26-летней избранницы. В кульминационный момент Ольга умудрилась затянуть шнур на шее возлюбленного так сильно, что доступ кислорода прекратился полностью, сообщает Telegram-канал Mash.

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О том, что парень умер, хабаровчанка догадалась не сразу. Тревогу она забила лишь через некоторое время, когда бойфренд перестал отвечать и не пошел по обыкновению принимать душ. Ольгу задержала полиция, но позже отпустила под подписку о невыезде.

Отметим, что непредумышленные убийства во время полового акта не являются редкостью. Летом прошлого года 67-летний житель подмосковного Раменского во время интимной близости случайно задушил 53-летнюю сожительницу.

 

О том, что она умерла, пенсионер узнал на следующее утро. Мужчина рассказал, что в порыве страсти сильно сжал партнерше шею и плечи, в результате чего задушил ее, но подумал, что та заснула. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Автор: Валерия Нарская3 апреля 2018, 11:23

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