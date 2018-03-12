Известный певец убил любовницу чесноком

Процедура изгнания беса окончилась трагично. Известный вьетнамский поп-певец насмерть закормил свою 20-летнюю возлюбленную чесноком.

Нгуен Виет Куонг во время совместной вечеринки решил, что его девушка Гуйен одержима злыми духами. Окрепнуть в этом убеждении ему помогла изрядная доза наркотиков.

Впрочем, не отставала от 40-летнего любовника и Гуйен. Изгонять бесов им помогали еще два участника вечеринки, которая проходила в квартире в центре Ханоя. Принятые тусовщиками вещества вызвали сильные галлюцинации. Они пришли к выводу, что без бесов тут не обошлось.

Нгуен и Гуйен решили, что одержимы оба. Любовники стали класть себе в горло зубчики чеснока. Девушка, видимо, медлила, и певец стал активно ей помогать, применяя силу.

Экзорцизм завершился смертью Гуйен. Ее тело нашли только после того, как вечеринка закончилась. Девушка погибла от удушья – в ее горле обнаружили 33 чесночных зубчика, пишет Daily Mail.

Dni.Ru писали о том, как предстал перед судом 30-летний житель Мьянмы Тун Наинг. Среди местных мужчина слыл колдуном. Однажды к нему на сеанс изгнания злых духов привели двух девочек в возрасте восьми месяцев и двух лет, а также трехлетнего мальчика.

Во время обряда экзорцизма, как рассказал обвиняемый, в него самого вселились злые духи. В итоге маг насмерть забил трех детей. Дело вызвало широкий общественный резонанс в стране. Мужчина был приговорен к смертной казни.

