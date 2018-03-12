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Происшествия

Любовник задушил сестру невесты во время грубого секса

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko
Американец обвиняется в непредумышленном убийстве сестры своей невесты. Во время тайной встречи в отеле мужчина не рассчитал свои силы и задушил любовницу.
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34-летний Джейсон Фармер, который состоит на учете как сексуальный преступник, признался, что не хотел убивать девушку – это был несчастный случай. По данным следствия, инцидент произошел в отеле города Бечнут, где в роковой день зарегистрировались любовники.

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Подозреваемый рассказал, что душил 23-летнюю Анжелу Монтане во время секса, пока она не начала вырываться. Джейсон немедленно остановился, но через пару минут девушка перестала подавать признаки жизни, передает abc13 News. Убийца не стал набирать 911 и прождал от 24 до 36 часов, прежде чем вызвать полицию.

По словам окружного прокурора, в течение последних нескольких лет Джейсон Фармер уже был арестован и судим за преступления, совершенные на сексуальной почве. В числе обвинений значатся растление и надругательство над несовершеннолетним.

 

Непредумышленные убийства во время полового акта не являются редкостью. Например, в 2017 году 67-летний житель подмосковного Раменского случайно задушил даму сердца во время совокупления. Пенсионер так искренне переживал смерть подруги, что судья поверила ему и не отправила в тюрьму на длительный срок.

По данным следствия, мужчина в порыве чувств сильно сжал партнерше шею и плечи, в результате чего задушил. Правда, он не сразу понял, что натворил. Женщина лежала молча, и пенсионер решил, что она заснула. На следующий день подозреваемый едва не упал в обморок от ужаса, когда понял, что его пассия мертва. Мужчина вызвал скорую, и врачи определили причину смерти – удушение. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Автор: Михаил Вштанов12 марта 2018, 13:08

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