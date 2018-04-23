Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
Один из очевидцев сообщил, что мужчина выкинул животное с балкона на его глазах. "Я стоял на балконе дома напротив и увидел, как с третьего этажа кто-то выбрасывает собаку. Она упала на землю и стала жутко выть от боли", – рассказал он. По словам свидетеля, вой животного был таким громким, что его слышал весь двор.
"Мне кажется, животное переломало себе все", – добавил шокированный увиденным сосед живодера. Судя по его рассказу, через пять минут после этого вышел сын этого мужчины и забрал собаку домой.
Животное продолжало кричать, пока его несли по лестнице. В квартире жуткий лай также не прекратился. Через несколько минут раздался грохот, и собака затихла. После этого из подъезда вышел сын злоумышленника, держа в руках какой-то большой сверток. Он отнес его в близлежащие гаражи, передает Ura.ru.
Вскоре парень вернулся обратно. "Я это все видел. Мы вызвали полицию и сообщили о случившемся", – рассказал сосед, живущий в доме напротив.
"Данное сообщение зарегистрировано, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в рамках действующего законодательства", – заявили в пресс-службе областного отделения полиции. Правоохранители обещали сообщить о результатах проверки.
В соответствии с Уголовным кодексом России, максимальное наказание, предусмотренное за жестокое обращение с животным, – лишение свободы до трех лет. Если преступление было совершено группой лиц или в присутствии малолетнего ребенка, срок заключения может быть увеличен и до пяти лет.
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