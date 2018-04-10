Народ встал на защиту загрызшего хозяина пса
Терьер по кличке Чико загрыз 27-летнего хозяина Лиридона К. и его мать в Ганновере. ЧП случилось в начале апреля. Соседи рассказали, что собака всегда вела себя агрессивно.
Питомца мужчина содержал в клетке и изредка выпускал в наморднике. Чико приобрела его мать из страха перед бывшим мужем, севшим в тюрьму за попытку убить ее, и поощряла агрессию пса, сообщает The Guardian.
Власти приняли решение усыпить животное, однако в защиту собаки-убийцы появилась петиция, которую подписали 250 тысяч человек. Правительство признало, что пса стоило забрать у нерадивого хозяина до трагедии, прислушавшись к жалобам соседей.
Теперь власти и волонтеры думают, куда пристроить Чико. Исполнительный директор ганноверской ассоциации по защите животных Хейко Шварцфельд отметил, что на содержание пса в приюте потребуются деньги. Сотни немцев выразили желание забрать его домой.
Смертельные случаи из-за агрессии собак нередки и в России. Напомним, 5 февраля прошлого года трагедия произошла в деревне Пальмино Таборинского района Свердловской области. Два охотничьих пса загрызли семилетнюю девочку, когда она каталась с горки. Животных ликвидировали местные жители. Владельцы собак-убийц были задержаны.
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