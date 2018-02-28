Живодеры жестоко расправились с псом-спасателем

В Биробиджане в страшных мучениях погиб служебный лабрадор МЧС по кличке Граф, передает Eg.Ru. Сами спасатели уверены, что собаку отравили. Возможно, это дело рук "догхантеров" – живодеров, которые часто разбрасывают отравленную еду на улице, в надежде убить таким способом как можно больше животных.

Отравление произошло утром на прогулке. Сразу после возвращения с улицы собаке стало плохо, ее стошнило, начались судороги. Графа тут же доставили в местную ветеринарную клинику, где псу сделали укол. Однако спасти собаку не удалось, после 20 минут судорог она скончалась.

Лабрадору было 2,5 года. За время своей службы в МЧС он успел принять участие в нескольких спасательных операциях в Еврейской автономной области. За высокое качество работы собаку прозвали "палочкой-выручалочкой" и назначили своего рода неофициальным талисманом местной спасательной службы. Эксперты отмечают, что таких собак в регионе -единицы, и потеря Графа стала серьезным ударом для МЧС.