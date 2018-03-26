Мама и сестра не спаслись: отец пожертвовал собой и выкинул ребенка в окно

Опознана семья, погибшая при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Это супруги с маленькой дочкой. Сына-подростка отец успел вытолкнуть в окно.

11-летний мальчик выжил при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" – он выпрыгнул из окна. Ребенок находится в реанимации в состоянии искусственной комы. При падении с четвертого этажа подросток получил многочисленные травмы и переломы.

Семью мальчика уже опознали среди погибших в морге. Как сообщает Telegram-канал LifeShot, папа, мама, подросток и его младшая сестра пошли в торговый центр, чтобы купить шапочку к весне. После похода по магазинам семья зашла в игровую зону. Когда вспыхнул пожар, началась паника. Семья не могла найти выход, и отец вытолкнул сына в окно. Остальные спрыгнуть не успели.

Видео с подростком, который пытается спастись из огня, ранее опубликовало издание Life.ru. Мальчик держится за подоконник на уровне четвертого этажа торгового центра, рядом с кинозалами. В какой-то момент он срывается, пролетает два этажа и падает на козырек над входом в торговый центр.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля.

Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.





Посетители кинотеатра в торговом центре "Зимняя вишня" оказались запертыми на ключ. Оказывается, контролеры кинотеатра таким образом боролись с безбилетниками. Кроме того, система пожаротушения в ТЦ не работала, хотя проверка была буквально несколько дней назад.

