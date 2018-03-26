Сын директора сгоревшего ТЦ удивил нелепыми оправданиями

Сын владелицы сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, которую подозревают в несоблюдении безопасности, заступился за мать. Молодой человек написал обращение, в котором опроверг вину Надежды Судденок.



По словам сына подозреваемой Дениса Медведева, общественности главное – найти виновного, а в сути произошедшего мало кто пытается разобраться. "Сейчас много чего пишут по новостям и начинают обвинять. Вы это читаете и, не зная всего, начинаете придерживаться мнения, которое основано на лжи. Я все понимаю, в такие моменты главное найти виновного", – отметил юноша. Парень заверил, что его мать не является собственником ТРК уже два года, а лишь исполняет обязанности генерального директора.

Информацию о том, что женщина в момент задержания отдыхала дома, сын Судденок назвал враньем. "Ее не забирали на допрос из дома. В момент начала этого ада у нее был выходной, но только как она узнала все, сразу поехала туда. Здесь за такой короткий промежуток времени уже много чего придумали, и я прошу людей, не знающих правды, не писать ложную информацию о моей маме", – подчеркнул молодой человек.

Медведев заявил, что в халатности стоит винить экспертов, которые безответственно подошли к вопросу проверки системы безопасности торгового центра. "Люди, подумайте сами. За пожарную безопасность отвечают другие лица, которые должны все это проверять на исправность и так далее. Если ТРК в неисправном состоянии, его должны были закрыть. Вы не знаете, как у нас в стране все это проверяют? Вы видели людей, которые работают там? Всем наплевать всегда, пока дело не дойдет до такого. В ТРК есть люди, которые там работают и отвечают за это, есть те, кто проводит проверки, но почему-то везде я вижу сейчас только одно имя – Судденок Надежда Васильевна", – пожаловался парень. В заключение Медведев выразил соболезнования родственникам погибших в трагедии.

Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания. Площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля.

Судденок является генеральным директором торгового центра. Кроме того, она владеет 100% акций компании. Ее сын заявлял, что организация ей не принадлежит, хотя это утверждение полностью противоречит официальным данным.

Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.

Сообщалось, что по факту возгорания было возбуждено дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Владелица "Зимней вишни" Надежда Судденок задержана в качестве главной подозреваемой.