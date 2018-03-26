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Бизнесвумен спокойно сидела дома в момент гибели детей в ее торговом центре

Надежда Судденок. Фото: ok.ru
Владелица сгоревшего кемеровского торгового комплекса "Зимняя вишня" Надежда Судденок была задержана полицией в качестве подозреваемой в страшной трагедии. На допрос женщину доставили из дома, где она отдыхала во время катастрофы.

Продолжение: "Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами
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По факту возгорания было возбуждено дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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 Смертоносный пожар в Кемерово

Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

Как стало известно из материалов следствия, пожар возник из-за того, что в торговом центре не сработали системы сигнализации и пожаротушения. Это могло произойти по той причине, что они находились в непригодном состоянии, а последнюю проверку специалисты проводили в 2016 году, сообщает сайт газеты "Московский комсомолец".

Судденок приобрела ООО "Зимняя вишня Кемерово" в 2016 году, когда и должна была пройти плановая проверка МЧС, однако ее отложили из-за так называемых надзорных льгот для малого бизнеса. Помимо ООО "Зимняя вишня", подозреваемая владеет боулингом "Бизнес-Спорт". 

Надежда Судденок. Фото: ok.ru

25 марта в рамках уголовного дела были допрошены 25 человек – арендаторы и собственники торговых точек. Позже были задержаны еще четверо подозреваемых в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. 

Примечательно, что Судденок не только является генеральным директором торгового центра, но и владеет 100% акций компании. Ее сын заявлял, что организация ей не принадлежит, хотя это утверждение полностью противоречит официальным данным.

Фото: Dni.Ru

По последним данным, в результате пожара, возникшего на четвертом этаже торгового центра, 48 человек погибли, более 40 обратились за медицинской помощью. Пропавшими без вести числятся 16 человек.

Автор: Михаил Вштанов26 марта 2018, 08:28
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Заживо сгорели дети: трагедия в Кемерово

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