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Регионы

"ЕР" мобилизует сторонников на выборы в регионах

Фото: vk.com/duma
В субботу, 17 марта, "Единая Россия" даст старт работе мобилизационного центра, который будет отслеживать деятельность региональных отделений партии в ходе президентских выборов. Об этом заявил секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак.
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Контролировать деятельность региональных отделений планируется с помощью видеосвязи. Всего запланированы три сеанса – в 14:00, в 18:00 и в 21:00 по московскому времени 18 марта. Партия планирует привлечь на участки через эти структуры более 10 миллионов человек.

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"Такие центры будут работать не только в Москве, но и во всех регионах. При этом мобилизационный центр партии в Москве ни в коем случае не подменяет работу избирательного штаба Владимира Путина, у него другие задачи", – цитируют "Известия" Андрея Турчака.

По его словам, задача мобилизационного центра состоит в том, чтобы аккумулировать информацию об участии в голосовании представителей "ЕР". Секретарь Генсовета партии напомнил, что у единороссов самая большая сеть региональных отделений.

Турчак подчеркнул, что "ЕР" поддерживала Владимира Путина и в целом работала в интересах выборов на всем протяжении избирательной кампании. Главная задача партийцев – чтобы голосование прошло максимально легитимно.

Андрей Турчак. Фото: ER.RU

"Партия предоставляла свои площадки для сборщиков подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в единый день сбора подписей, обучила наблюдателей для работы на участках. "Единая Россия" подготовила более 90 тысяч наблюдателей для нашего кандидата", – напомнил Турчак.

В экспертной среде разделяют слова секретаря Генсовета "ЕР". По словам руководителя фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, перед партийцами стоит задача активизировать работу региональных отделений в нынешнем политическом цикле.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины исторического воссоединения Крыма с Россией. В них примут участие Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Сергей Бабурин ("Российский общенациональный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Борис Титов (Партия роста). Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Автор: Иван Поляков15 марта 2018, 18:06

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