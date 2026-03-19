Грядет обнуление: что категорически нельзя делать в день весеннего равноденствия 20 марта

20 марта 2026 года мир накроет особая энергия, и если провести этот день неправильно, можно притянуть беду на весь будущий год.



В этот день солнце пересекает экватор, и день становится равен ночи. Астрономы называют это началом весны, а наши предки верили, что в этот момент природа нажимает на кнопку перезагрузки. Это финал зимы и реальный шанс начать жизнь с чистого листа, сообщает RidLife. Свет побеждает тьму, земля просыпается, и в воздухе буквально пахнет переменами. Раньше к этой дате готовились серьезнее, чем к Новому году.

Что категорически нельзя делать в день весеннего равноденствия, чтобы не испортить себе жизнь?

В первую очередь, забудьте про ссоры. Любой негатив, крики или старые обиды 20 марта могут прилипнуть к вам на ближайшие месяцы. Считается, что в этот момент вы закладываете фундамент своего будущего. Хотите провести весну в скандалах и слезах? Тогда начинайте ругаться прямо сейчас. Но лучше все-таки прикусить язык и промолчать.

Нельзя лениться и разводить грязь. Пролежать весь день на диване среди пустых коробок из-под пиццы — плохая затея. Беспорядок в доме в такой день притягивает застой в делах и безденежье. Если в комнатах пыльно, а окна немытые, то и в жизни никаких свежих идей и удачи не ждите. Энергия просто не сможет пробиться через ваш хлам.

Что же нужно сделать обязательно?

Начните с большой уборки. Но не просто смахните пыль для вида. Выкиньте все лишнее. Старые чеки, дырявые носки, треснувшие чашки — это мусор, который ворует ваши силы. Окна нужно вымыть до блеска. Через чистые стекла в дом заходит весеннее солнце и благополучие. Обязательно проветрите все комнаты. Пусть уйдет тяжелый зимний воздух вместе со всеми вашими страхами и болезнями.

В этот день полезно строить планы. Но не просто витать в облаках, а записывать конкретные цели. Равноденствие обладает мощной силой: все, что вы задумаете с чистым сердцем, имеет огромные шансы сбыться. Проведите время с близкими, устройте спокойный ужин без телевизора и гаджетов. Главное — поймать внутреннее равновесие.

Не забудьте посмотреть на небо. Погода 20 марта подскажет, чего ждать от природы. Если день солнечный и ясный, то весна придет быстро, а лето будет теплым. А вот если на улице метель или воет ветер, то придется еще долго кутаться в куртки. Весна будет затяжной и капризной.

Многие верят, что если в этот день открыть окна и впустить в дом первый весенний свет, в семье воцарится мир. Это простой ритуал, который делали веками. И он работает даже на уровне обычной психологии. Чистота и свежий воздух всегда дают прилив сил и поднимают настроение.

Главное 20 марта — ваш внутренний настрой. Помните про грядет обнуление: что категорически нельзя делать в день весеннего равноденствия. Не жалуйтесь на судьбу и не нойте. Если будете концентрироваться только на проблемах, природа решит, что вам это нравится, и подкинет еще парочку трудностей. Будьте благодарны за то, что у вас уже есть.

Эта дата — отличный повод остановиться и выдохнуть. Оглянитесь вокруг. Природа готовится к мощному рывку, и вам стоит сделать то же самое. Выбросьте мусор из ведер и из головы. Встречайте солнце с улыбкой, и весна обязательно ответит вам взаимностью. Это время баланса, найдите его внутри себя, и тогда никакой хаос не будет вам страшен.