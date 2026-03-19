Невеста Лепса раскрыла всю правду об их отношениях Тесты Валерия Чекалина госпитализирована в онкоцентр Игры Сонник

Топ новостей недели

Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделалаОставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала "Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем "Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людейДоктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей

Лента новостей

Четверг 19 марта

685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Был болезненным мальчиком": Марк Тишман честно рассказал о своих комплексах

"Был болезненным мальчиком": Марк Тишман честно рассказал о своих комплексах
119

Певец Марк Тишман откровенно признался, почему в детстве ему запрещали заниматься физкультурой и как хамство туристов на пляже помогло ему написать новый хит.

В московском "Люмьер-холле" на днях было шумно и весело. Там презентовали новую виртуальную группу с забавным названием КОЗПЛЕЙ и начали снимать кино "Зубастая няня". Это такая современная версия старой сказки про козу и семерых козлят. Гости развлекались вовсю: примеряли меховые рожки, пили коктейли и слушали потенциальный хит "Тыц-копытц". Среди звездных гостей заметили и Марка Тишмана.

Зашел разговор про новые технологии и виртуальные миры, сообщает Клео.ру. Марка спросили, каким бы он сделал свой аватар, если бы мог выбрать любую внешность. Ответ оказался неожиданно глубоким и личным. Певец признался, что в детстве он был болезненным мальчиком и врачи даже освободили его от физкультуры на все школьные годы. Теперь он пытается наверстать упущенное в спортзале, много тренируется и следит за формой. Но в цифровом мире все куда проще. Там он хочет видеть себя идеальным суперспортсменом, чтобы закрыть старые детские комплексы.

Про свое детство он вспоминает с большой теплотой, особенно когда речь заходит о мультиках. Оказывается, маленький Марк буквально прилипал к экрану телевизора ровно в четыре часа дня, когда начинались "Утиные истории". Но главным кумиром для него был сериал "Ну, погоди!". Особенно Тишману нравилась серия, где герои попадают в телецентр. Именно тогда он начал бредить сценой и телевидением. Он мог пересматривать эти кадры бесконечно, мечтая когда-нибудь оказаться по ту сторону экрана.

Март для Марка — это всегда время перемен и сильных эмоций. Совсем недавно он выпустил новую песню "Ты лучше всех". Весна принесла в жизнь артиста и другие яркие события. Он успел побывать в жюри конкурса красоты "Мисс БРИКС". Тишман признается, что выбирать победительницу было невероятно сложно, ведь в финале оказались девушки из самых разных стран.

Сейчас певец весь в работе и новых планах. Он искренне надеется, что его музыка поможет людям проснуться после долгой зимы. Ведь сейчас Марк полон сил и готов радовать своих поклонников новыми хитами. Он верит, что даже из неприятных моментов, можно выжать что-то прекрасное и доброе. Главное — уметь переключаться на позитив и верить в себя.

Шоу-бизнес в Telegram

19 марта 2026, 17:26
Марк Тишман. Фото: Youtube / @vremiakrasoti
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

Виктория блистала на вечеринке в прозрачном платье.
"Цифра 30 меня вообще не пугает, – отмахнулась Дайнеко. – Я не считаю, что это какой-то важный рубеж в жизни".
Певица и ее бессменный продюсер Игорь Матвиенко.
На праздник к юбилярше пришла ее верная подруга, актриса Валерия Коженикова.
По словам виновницы торжества, у ее вечеринки не было сценария. "Мы общались, обменивались новостями, пели в караоке", – перечислила артистка.
Виктория Дайнеко и ее коллега по цеху Юлия Паршута.
На огонек к юбилярше заглянул и Марк Тишман.
"Один из самых приятных моментов – разбор подарков дома. Могу сказать, что друзья учли все мои пожелания", – поделилась радостью довольная именинница.
Любимица звездных модниц, модельер Анастасия Задорина.
У стройной и фигуристой Юлии Паршуты платье хоть и не прозрачное, но тоже очень смелое.
Тишман трогательно поздравил подругу с Днем рождения.
Юбилей Дайнеко посетили солистки группы "Фабрика" Саша Попова и Александра Савельева.
Именинница и ее гости веселились до упаду.
Была на вечеринке и певица Саша Балакирева.
Так как Дайнеко – аллергик, торт для нее сделали без глютена.
"Самый лучший мой День Рождения за все эти чудесные 30 лет! Не устану благодарить всех и каждого!" – написала в соцсетях после праздника Вика.

По теме

Ничего не оставил: почему Баталов лишил старшую дочь денег
Старшая дочь Баталова наконец призналась, почему отец оставил ее без копейки и отдал все 500 миллионов младшей сестре. Вокруг наследства Алексея Баталова вечно ходят слухи.

Страдающая Тодренко показала, что у нее в бюстгальтере
Регина призналась, что ее тело не выдержало дикого ритма жизни. Регина Тодоренко всегда пыталась доказать всем, что она — суперженщина.

"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции
Известный телеврач Александр Мясников поделился результатами масштабного исследования, которое длилось почти полвека и доказало невероятную пользу самого популярного напитка в мире. Многие до сих пор уверены, что кофе вредит сердцу или почкам.

"Пугачева как красная тряпка": в Москве пытаются сорвать закрытую вечеринку в честь дня рождения певицы
В столице разгорается нешуточный скандал из-за подпольного празднования 75-летия Аллы Пугачевой. Пока фанаты готовят тосты, общественники требуют закрыть мероприятие от греха подальше. 15 апреля в московском клубе "Огород" должен пройти фестиваль "Пугачевская весна".

Счастье постучит в окно: какой забытый ритуал 19 марта притянет в дом достаток и радость
В народном календаре этот день считается переломным: весна окончательно вступает в свои права, а старые традиции обещают невероятные перемены тем, кто знает один простой секрет. 19 марта наши предки отмечали праздник под названием Константиновы круги.

Выбор читателей

