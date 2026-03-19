"Был болезненным мальчиком": Марк Тишман честно рассказал о своих комплексах

Певец Марк Тишман откровенно признался, почему в детстве ему запрещали заниматься физкультурой и как хамство туристов на пляже помогло ему написать новый хит.



В московском "Люмьер-холле" на днях было шумно и весело. Там презентовали новую виртуальную группу с забавным названием КОЗПЛЕЙ и начали снимать кино "Зубастая няня". Это такая современная версия старой сказки про козу и семерых козлят. Гости развлекались вовсю: примеряли меховые рожки, пили коктейли и слушали потенциальный хит "Тыц-копытц". Среди звездных гостей заметили и Марка Тишмана.

Зашел разговор про новые технологии и виртуальные миры, сообщает Клео.ру. Марка спросили, каким бы он сделал свой аватар, если бы мог выбрать любую внешность. Ответ оказался неожиданно глубоким и личным. Певец признался, что в детстве он был болезненным мальчиком и врачи даже освободили его от физкультуры на все школьные годы. Теперь он пытается наверстать упущенное в спортзале, много тренируется и следит за формой. Но в цифровом мире все куда проще. Там он хочет видеть себя идеальным суперспортсменом, чтобы закрыть старые детские комплексы.

Про свое детство он вспоминает с большой теплотой, особенно когда речь заходит о мультиках. Оказывается, маленький Марк буквально прилипал к экрану телевизора ровно в четыре часа дня, когда начинались "Утиные истории". Но главным кумиром для него был сериал "Ну, погоди!". Особенно Тишману нравилась серия, где герои попадают в телецентр. Именно тогда он начал бредить сценой и телевидением. Он мог пересматривать эти кадры бесконечно, мечтая когда-нибудь оказаться по ту сторону экрана.

Март для Марка — это всегда время перемен и сильных эмоций. Совсем недавно он выпустил новую песню "Ты лучше всех". Весна принесла в жизнь артиста и другие яркие события. Он успел побывать в жюри конкурса красоты "Мисс БРИКС". Тишман признается, что выбирать победительницу было невероятно сложно, ведь в финале оказались девушки из самых разных стран.

Сейчас певец весь в работе и новых планах. Он искренне надеется, что его музыка поможет людям проснуться после долгой зимы. Ведь сейчас Марк полон сил и готов радовать своих поклонников новыми хитами. Он верит, что даже из неприятных моментов, можно выжать что-то прекрасное и доброе. Главное — уметь переключаться на позитив и верить в себя.