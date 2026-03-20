"Она была рядом": Волочкова рассказала о поддержке Пугачевой во время операции

Балерина призналась, что именно звонки Примадонны помогли ей встать на ноги и выйти на сцену спустя всего три недели после сложной хирургии.

Анастасия Волочкова снова заставила всех говорить о себе. Но на этот раз поводом стал не очередной шпагат, а серьезное испытание. Недавно известная балерина перенесла сложнейшую операцию. Ей сделали пересадку сустава. Для любого человека это тяжелое испытание, а для танцовщицы — настоящий вызов судьбе. После такого вмешательства люди обычно месяцами проходят реабилитацию и заново учатся просто ходить. Но Анастасия не из тех, кто привык долго лежать в кровати. Она рвется к зрителю, несмотря на физическую боль и строгие запреты врачей.

Многие гадали, как артистка смогла так быстро восстановиться и вернуться в рабочую форму. Ответ нашелся в ее недавнем интервью.

"Человеческая поддержка заключается в том, чтобы быть рядом в тот миг, когда это поистине нужно. Для меня Алла Борисовна является как раз таким человеком. После моей операции на пересадку сустава она была рядом своими звонками и сообщениями. Это очень важно, когда человек остается человеком", – поделилась своими чувствами с журналистами Волочкова.

Балерина вышла на сцену, когда со дня операции не прошло и месяца. Врачи обычно настаивают на полном покое, но жажда творчества оказалась сильнее здравого смысла и медицинских протоколов. Анастасия сразу сообщила об этом Алле Борисовне. Она хотела поделиться своей радостью и маленькой победой над обстоятельствами. Ответ Примадонны был честным и вдохновляющим.

"Настя, ты молодец! Ты не можешь без зрителя", – похвалила балерину Примадонна.

Сейчас Анастасия снова в строю. Она работает, репетирует новые номера и радует своих поклонников. Настоящая прима всегда возвращается к своему зрителю, особенно если ее поддерживает сама легенда. Теперь Волочкова уверена, что с такой поддержкой ей не страшны никакие травмы.

20 марта 2026, 12:37
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Скандал в семье мэтра: борьба за наследство Градского приняла неожиданный поворот

Эта ягода вмиг избавит от бессонницы: секрет крепкого сна, который скрывался в обычном стакане сока

Приготовьте это сегодня, 20 марта, чтобы приманить достаток в дом: простой рецепт

Грядет обнуление: что категорически нельзя делать в день весеннего равноденствия 20 марта

"Был болезненным мальчиком": Марк Тишман честно рассказал о своих комплексах

