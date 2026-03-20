Скандал в семье мэтра: борьба за наследство Градского приняла неожиданный поворот

Семья покойного маэстро перешла к радикальным мерам, поставив под сомнение честность вдовы и ее право на огромные деньги.

Война за имущество Александра Градского набирает обороты. На кону стоят астрономические два миллиарда рублей, которые изначально планировала забрать вдова Марина Коташенко. Но первая семья музыканта не собирается сдаваться без боя. Они уже отвоевали значительную часть активов, и теперь ситуация выглядит совсем иначе.

Адвокат Шота Горгадзе сообщил из здания Второго кассационного суда о крупной победе. До того как юристы взялись за это дело, новая семья Градского контролировала почти 70% всего имущества. Теперь же доля вдовы рухнула до 30%. Но финансовые потери — это только часть беды для Марины Коташенко. Настоящий скандал разгорелся вокруг младшего сына артиста.

Старшие дети Александра Борисовича и их мать Ольга Семеновна намерены доказать правду через суд. Адвокат Горгадзе прямо заявил, что они оспаривают отцовство Градского в отношении младшего сына Ивана. Мальчик родился в 2018 году, когда музыкант был уже серьезно болен. В светской тусовке давно шептались, что мэтр в то время вряд ли мог иметь детей. Официальных доказательств обмана пока нет, но наследники настаивают на проверке. Если окажется, что ребенок не родной, вдова потеряет еще больше.

И это еще не конец. Юристы хотят официально признать Марину Коташенко недостойной наследницей. Адвокат намекает на возможную уголовную составляющую. Есть подозрения, что из наследства Градского могли украсть ценные вещи, и вдова может быть к этому причастна. По словам Горгадзе, работы впереди много, но расстановка сил уже изменилась в пользу первой семьи.

Напомним, что судебный процесс инициировала бывшая жена композитора Ольга Градская еще в 2022 году. Она справедливо требовала свою долю в имуществе, нажитом за годы брака. Сначала суд отклонил ее иск, но старшие дети — Даниил и Мария — проявили упорство и подали апелляцию. Сейчас они получили около 70% наследства. Кому в итоге достанутся богатства маэстро, решат результаты ДНК-экспертизы.

20 марта 2026, 10:55
Александр Градский. Фото: кадр из программы "Центральное телевидение"
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Эта ягода вмиг избавит от бессонницы: секрет крепкого сна, который скрывался в обычном стакане сока
Приготовьте это сегодня, 20 марта, чтобы приманить достаток в дом: простой рецепт
Грядет обнуление: что категорически нельзя делать в день весеннего равноденствия 20 марта
"Был болезненным мальчиком": Марк Тишман честно рассказал о своих комплексах
Ничего не оставил: почему Баталов лишил старшую дочь денег
