Приготовьте это сегодня, 20 марта, чтобы приманить достаток в дом: простой рецепт

В этот день весенняя капель может не только промочить ноги, но и круто изменить вашу судьбу, если проявить неосторожность.



На календаре 20 марта, и в народном календаре этот день называют Павлом Капельником. Название говорит само за себя. С крыш начинает активно капать, лед подтаивает, а зима окончательно сдает позиции. Но наши предки этого дня побаивались. Старики твердили молодым: "С крыши упало — жди беды". И это не пустые страшилки. Считалось, что если на человека упадет кусок льда или даже просто тяжелая капля, то на него свалились все его прошлые грехи. Это своего рода предупреждение от высших сил, что пора менять жизнь.

Исторически этот день связан с именами двух святых Павлов — Препростого и Исповедника. Со временем церковные каноны смешались с крестьянским бытом. Получился день, когда природа очищается от снега, а человек — от дурных мыслей. Но смотреть вверх на сосульки было плохой приметой еще и по практическим соображениям. Весна в это время коварная, лед летит вниз без предупреждения. Но если говорить о мистике, то считалось, что тяжелый лед срывается только там, где скопилась плохая энергия.

В этот день нельзя грустить и плакать. Если проведете день Павла Капельника в унынии, то и вся весна пройдет серо и безденежно. И еще одно важное правило: не начинайте сегодня никаких серьезных дел. Все, что вы задумаете, может растаять так же быстро, как мартовский снег. Лучше займитесь домом. Женщины раньше верили, что если 20 марта тщательно вымыть полы, то из семьи уйдут все ссоры. Начинать уборку нужно от дальних углов к порогу, чтобы буквально вытолкать зимнюю грязь и застоявшуюся обиду за дверь.

Чтобы приманить в дом достаток, хозяйки готовили особенные постные булочки — "подснежники". Рецепт простой.

Возьмите стакан теплой воды, добавьте туда щепотку дрожжей, две столовые ложки сахара и немного муки. Замесите мягкое тесто, оно должно быть послушным. Когда оно поднимется, сформируйте небольшие круглые лепешки. В центр каждой положите по кусочку сахара или ложке густого варенья. Защипните края так, чтобы получился аккуратный шарик. Выпекайте в духовке до румяной корочки. Эти булочки нужно съесть всей семьей еще теплыми. Считалось, что это даст сил пережить переменчивую весну без болезней и укрепит связь между близкими.

Если вечером 20 марта небо станет красным — ждите сильного ветра на утро. А если птицы прилетели и сразу начали вить гнезда на солнечной стороне, то лето будет холодным. Так что присматривайтесь к природе, она сегодня не врет.