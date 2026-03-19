Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделалаОставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала "Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем "Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людейДоктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей

Четверг 19 марта

15:17Ничего не оставил: почему Баталов лишил старшую дочь денег
Ничего не оставил: почему Баталов лишил старшую дочь денег

188

Старшая дочь Баталова наконец призналась, почему отец оставил ее без копейки и отдал все 500 миллионов младшей сестре.

Вокруг наследства Алексея Баталова вечно ходят слухи. Все ждали, что его старшая дочь Надежда будет воевать за свою долю, но она впервые рассказала, как все есть на самом деле.

В семье не было никаких драк за имущество. Баталов отписал все второй жене и младшей дочери Маше, которая с детства прикована к креслу. Надежда говорит прямо: она никогда не была бедной родственницей и не ждала подачек. Отец гордился тем, что она сама твердо стоит на ногах.

Когда у нее в лоб спросили про завещание и то, что папа ничего не оставил, Надежда ответила просто. Она не представляет, как можно подойти к отцу и просить машину или квартиру, зная, что он скоро уйдет. Она так не воспитана.

Надежда видела, как отец угасал. Однажды она зашла к нему в кабинет во ВГИКе, а он сидел потерянный. Сказал, что только что общался с какой-то женщиной и напрочь забыл, кто это. Память уходила.

Завещание он подписывал, когда уже был серьезно болен. Баталов очень боялся за судьбу Маши. Он хотел, чтобы у нее всегда были деньги на уход, врачей и жизнь в центре города. Ради этого он и работал до последнего.

Сестру Надежда бросать не собирается. Она будет рядом и присмотрит за ней. Теперь нужно разбираться с огромным имуществом, ставить в квартире камеры и следить за порядком. Денег много, и хлопот с ними не меньше.

19 марта 2026, 15:17
Алексей Баталов. Фото: кадр из фильма "Похороны Сталина"
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь

Актер Александр Панкратов-Черный во время гражданской панихиды по Баталову
Вера Алентова и Владимир Меньшов скорбят о смерти своего коллеги
Вдова Баталова Гитана Леонтенко (вторая слева) и актриса Наталья Дрожжина (в центре)
Гитана Леонтенко тяжело переживает потерю мужа
Поделился теплыми воспоминаниями о Баталове и певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон
Десятки людей выстроились в очередь, чтобы проститься с любимым артистом

Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха

89-летняя вдова Алексея Баталова ослепла

Страдающая Тодренко показала, что у нее в бюстгальтере

Страдающая Тодренко показала, что у нее в бюстгальтере
Регина призналась, что ее тело не выдержало дикого ритма жизни. Регина Тодоренко всегда пыталась доказать всем, что она — суперженщина.

"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции

"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции
Известный телеврач Александр Мясников поделился результатами масштабного исследования, которое длилось почти полвека и доказало невероятную пользу самого популярного напитка в мире. Многие до сих пор уверены, что кофе вредит сердцу или почкам.

"Пугачева как красная тряпка": в Москве пытаются сорвать закрытую вечеринку в честь дня рождения певицы

"Пугачева как красная тряпка": в Москве пытаются сорвать закрытую вечеринку в честь дня рождения певицы
В столице разгорается нешуточный скандал из-за подпольного празднования 75-летия Аллы Пугачевой. Пока фанаты готовят тосты, общественники требуют закрыть мероприятие от греха подальше. 15 апреля в московском клубе "Огород" должен пройти фестиваль "Пугачевская весна".

Счастье постучит в окно: какой забытый ритуал 19 марта притянет в дом достаток и радость

Счастье постучит в окно: какой забытый ритуал 19 марта притянет в дом достаток и радость
В народном календаре этот день считается переломным: весна окончательно вступает в свои права, а старые традиции обещают невероятные перемены тем, кто знает один простой секрет. 19 марта наши предки отмечали праздник под названием Константиновы круги.

"Статины – двоюродные братья антибиотиков": Мясников раскрыл неожиданную правду о популярных таблетках

"Статины – двоюродные братья антибиотиков": Мясников раскрыл неожиданную правду о популярных таблетках
Известный телеврач Александр Мясников поделился в своем блоге любопытным фактом. Оказывается, привычные многим лекарства от холестерина имеют гораздо больше общего с пенициллином, чем мы привыкли думать. "Статины — двоюродные братья антибиотиков", — именно так доктор охарактеризовал эти препараты.

18/03СрдВыступление Долиной в Питере получило неожиданный финал: вот что случилось 17/03ВтрПора задуматься: врач назвала норму ночных походов в туалет для тех, кому за 55 18/03Срд"Статины – двоюродные братья антибиотиков": Мясников раскрыл неожиданную правду о популярных таблетках 18/03СрдДеньги будут липнуть к рукам: какой простой ритуал на 18 марта притянет богатство в дом 17/03ВтрИИ-камеры взяли на контроль состояние 45 тысяч километров подмосковных дорог 17/03ВтрЧто такое жизнь? Еще Лев Толстой объяснил это в одном неожиданном парадоксе