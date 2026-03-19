Ничего не оставил: почему Баталов лишил старшую дочь денег

Вокруг наследства Алексея Баталова вечно ходят слухи. Все ждали, что его старшая дочь Надежда будет воевать за свою долю, но она впервые рассказала, как все есть на самом деле.
В семье не было никаких драк за имущество. Баталов отписал все второй жене и младшей дочери Маше, которая с детства прикована к креслу. Надежда говорит прямо: она никогда не была бедной родственницей и не ждала подачек. Отец гордился тем, что она сама твердо стоит на ногах.
Когда у нее в лоб спросили про завещание и то, что папа ничего не оставил, Надежда ответила просто. Она не представляет, как можно подойти к отцу и просить машину или квартиру, зная, что он скоро уйдет. Она так не воспитана.
Надежда видела, как отец угасал. Однажды она зашла к нему в кабинет во ВГИКе, а он сидел потерянный. Сказал, что только что общался с какой-то женщиной и напрочь забыл, кто это. Память уходила.
Завещание он подписывал, когда уже был серьезно болен. Баталов очень боялся за судьбу Маши. Он хотел, чтобы у нее всегда были деньги на уход, врачей и жизнь в центре города. Ради этого он и работал до последнего.
Сестру Надежда бросать не собирается. Она будет рядом и присмотрит за ней. Теперь нужно разбираться с огромным имуществом, ставить в квартире камеры и следить за порядком. Денег много, и хлопот с ними не меньше.