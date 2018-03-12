"Единая Россия" поддержит сельских производителей

"Единая Россия" примет участие в решении задач в сфере агропромышленного комплекса, поставленных Владимиром Путиным. О поддержке инициатив президента завил координатор партийного проекта "Российское село", депутат Госдумы Владимир Плотников.

Речь, в том числе, идет о развитии сельских территорий. Об этом сегодня, 12 марта говорил в Краснодаре на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей глава государства. В "Единой России" пообещали принять участие в решении этой задачи. По мнению Владимира Плотникова, это позволит увеличить долю фермерских хозяйств и защитит фермеров от давления со стороны крупных агрохолдингов, а также повысит доходность сельхозпроизводства.

"Все это созвучно тем темам, которые взял на себя в качестве обязательств наш партийный проект", – сказал депутат. По его словам, президент отметил объективные успехи, достигнутые в сфере сельского хозяйства.

Глава государства дал понять, что сельское хозяйство стало одним из драйверов отечественной экономики, а Россия вернула себе статус великой аграрной державы.

При этом, продолжил Плотников, главой государства поставлены такие важные задачи, как наращивание производства и экспорта сельхозпродукции, который в ближайшие четыре года должен будет превысить импорт, а также обеспечение условий для повышения занятости людей в сфере АПК и улучшения качества жизни на селе.

"Фракция "Единой России" в Государственной Думе поддержит эти процессы на законодательном уровне", – резюмировал парламентарий.

Партийный проект "Российское село" направлен на обеспечение продовольственной безопасности и усиление позиций России на мировом продовольственном рынке, на развитие сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, развитие садоводства и огородничества. Депутат Владимир Плотников координирует проект, а его общественный совет возглавляет губернатор Белгородской области Евгений Савченко.